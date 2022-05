TV-Ansprache von Scholz am Sonntag

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich laut Informationen der „Bild“-Zeitung in einer am Sonntag (08.05.2022) ausgestrahlten TV-Ansprache in ARD und ZDF direkt an die Bundesbürger wenden.



Das Thema der Kanzler-Rede an die Nation werde der Ukraine-Krieg und das Ende des 2. Weltkriegs vor 77 Jahren sein, schreibt das Blatt im Artikel „Der Kanzler wendet sich mit einer Rede ans Volk!„.