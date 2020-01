Türkische Truppen dürfen nach Libyen. Das türkische Parlament in Ankara hat am Donnerstag einer Militärintervention in dem Bürgerkriegsland zugestimmt.

Nun hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vom Parlament die Erlaubnis für ein Jahr Soldaten nach Libyen zu entsenden, um Libyens Landesregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch im Kampf gegen Rebellen zu unterstützen.