Zahlreiche Menschen sterben nach Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Mehr als 170 Menschen sollen im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens ums Leben gekommen. Laut Berichten hat sich das Beben der Stärke 7,9 am Montagfrüh gegen 4.30 Uhr Ortszeit nahe der Stadt Gaziantep ereignet.