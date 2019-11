Tschüss Bildungsrat – Bayern steigt aus

Bayern steigt aus dem Nationalen Bildungsrat in Deutschland aus. Das hat Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU) in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) gesagt.

„Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde“, erklärte der bayerische Ministerpräsident.

Söder befürchtet bei Umsetzung des Projekts ein Absinken der Qualität des Abiturs in Bayern. „Das bayerische Abitur bleibt bayerisch“, sagte er dem BR.