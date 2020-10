Trump zu Corona-Infektion

Video-Botschaft von Trump aus dem Krankenhaus – US-Präsident äußert sich zu seiner Corona-Infektion.

US-Präsident Donald Trump, der wegen seiner Corona-Infektion im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda behandelt wird, hat sich mit einer rund vierminütigen Video-Botschaft per Twitter zu Wort gemeldet.

Bei dem in der Klinik aufgenommenen Video sagte der 74-Jährige, dass er sich bei seiner Einlieferung zunächst krank fühlte. Er sei aber auf dem Weg der Besserung, er fühle sich schon deutlich besser als bei seiner Einweisung.

Trump hofft bald zurück zu sein

Man werde sehen was in den kommenden Tagen passiere, er gehe aber davon aus bald zurück zu sein. Das Personal im Krankenhaus würden einen hervorragenden Job machen. Dank deren Hilfe würde es ihm gut gehen.

Nach einem positiven Corona-Test hatte Trump am vergangenen Freitag das Weiße Haus verlassen und sich vorsorglich in die Militärklink nahe seinem Amtssitz in Washington D.C. begeben.