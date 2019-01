Trump will Kim erneut treffen: 2. Gipfel im Februar

US-Präsident Donald Trump will sich ein zweites Mal mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen. Die Zusammenkunft werde gegen Ende Februar stattfinden, teilte das Weiße Haus am Freitag überraschend mit. Angaben über den Ort des Treffens sollen zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden. Zuvor hatte Trump den nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol im „Oval Office“ des Weißen Hauses in Washington empfangen.

Am 12. Juni 2018 hatten sich Trump und Kim bereits in Singapur getroffen und danach betonte Harmonie ausgestrahlt. Dass es überhaupt zu so einem Treffen kam, galt schon als Sensation. Nordkorea beteuerte die Bereitschaft zur Abrüstung von Atomwaffen, besteht seitdem aber auch auf Zugeständnissen.