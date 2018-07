Trump will 2020 kandidieren

US-Präsident Donald Trump will für eine zweite Amtszeit kandidieren. In einem Interview mit der britischen Zeitung „Mail on Sunday“ sagte „The Donald“, dass es seine volle Absicht sei bei der Wahl 2020 noch einmal anzutreten.

Trump wurde 2016 zum Staatsoberhaupt der USA und damit zum Nachfolger Barack Obamas gewählt. Anfang 2017 wurde er in seinem Amt vereidigt. Er ist zugleich Oberbefehls-Haber einer der stärksten Armeen der Welt. Der Präsident in den Vereinigten Staaten wird alle vier Jahre gewählt.