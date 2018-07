Trump warnt Iran mit drastischen Worten

USA-Iran-Konflikt: US-Präsident Trump droht dem Iran im Falle weiterer Bedrohungen mit heftigen Konsequenzen.

US-Präsident Donald Trump hat per Twitter eine Warnung an den Iran veröffentlicht – in Großbuchstaben. „An den iranischen Präsidenten Rouhani: „Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden die Konsequenzen zu spüren bekommen, die nur wenige in der Geschichte jemals zu spüren bekommen haben“, schrieb Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit). „Wir sind kein Land mehr, das für Ihre verrückten Worte der Gewalt und des Todes steht, sei vorsichtig!“, ergänzte der US-Präsident.

Auch der US-Außenminister äußerte sich über die iranische Führungs: „Der Rial stürzt ab. Ein Drittel der iranischen Jugend ist arbeitslos. Ein Drittel der Iraner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Aber wenn Sie ein politisch verbundenes Mitglied der Elite des Regimes sind, geht es der iranischen Wirtschaft gut“, schrieb Mike Pompeo ebenfalls über den Kurznachrichtendienst.