Trump sagt Dänemark-Reise ab

US-Präsident Donald Trump hat seinen für September geplanten Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Grund für die Absage der Reise sei, dass die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nicht über einen Verkauf Grönlands sprechen wolle, teilte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Premierministerin habe sowohl den Vereinigten Staaten als auch Dänemark „sehr viel Aufwand und Mühe“ erspart, indem sie so direkt gewesen sei, so Trump weiter. Dafür danke er ihr. Er freue sich, „irgendwann in der Zukunft“ einen neuen Termin für ein Treffen anzusetzen.

Trumps Interesse an einem Kauf Grönlands hatte zuletzt international für viele Diskussionen gesorgt. Die größte Insel der Erde ist aktuell ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark.