Trump kritisiert May’s Brexit-Plan

Trump kritisiert Brexit-Politik von britischen Regierungschefin May.

US-Präsident Donald Trump hat wegen der Brexit-Strategie der britischen Premierministerin Theresa May ein Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien in Frage gestellt. In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ attackierte Trump die britische Regierungschefin. Mays Brexit-Strategie würde möglicherweise die Aussicht auf ein bilaterales Handelsabkommen zwischen beiden Ländern wahrscheinlich zerstören, so der US-Präsident.

„Wenn sie einen solchen Deal machen, werden wir uns mit der Europäischen Union befassen, anstatt mit Großbritannien zu verhandeln, also wird es den Deal wahrscheinlich ausschließen. Ich habe May tatsächlich gesagt, wie man Brexit macht, aber sie hat nicht auf mich gehört“, so Trump im Interview mit dem Blatt.