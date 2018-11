Trump kritisiert Macron via Twitter

US-Präsident Donald Trump hat Frankreich und den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron scharf kritisiert. In einer Reihe von Tweets warf Trump Frankreich am Dienstagmorgen (Ortszeit) unfaire Handelspraktiken vor und attestierte Macron „sehr niedrige“ Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Auch den Vorschlag Macrons, eine europäische Armee aufzubauen, kritisierte Trump erneut via des Kurznachrichtendienstes. Als Grund für den Armee-Vorschlag Macrons sieht Trump ein Ablenkungsmanöver.

Zu den gegenseitigen Handelsbeziehungen schrieb der US-Präsident, dass Frankreich auf Wein-Importe sehr hohe Zölle erhebe, während es für Frankreich viel einfacher sei, Wein in die USA zu exportieren. Trump fügte hinzu, dass kein Land nationalistischer sei als Frankreich. Das sei auch gerechtfertigt. „MAKE FRANCE GREAT AGAIN!“, twitterte Trump in Großbuchstaben weiter.