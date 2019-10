Trump: IS-Anführer Baghdadi tot

Der Anführer der islamistischen Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist tot. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Sonntag den Tod des IS-Anführers. Al-Baghdadi sei bei einem US-Militäreinsatz in Nordwesten Syriens ums Leben gekommen.

Der IS-Anführer habe sich bei dem Einsatz mit einer Sprengweste an seinem Körper selbst getötet, nachdem er von US-Einheiten in eine ausweglose Situation gebracht worden sei. Ein „burtaler Killer“ sei „eliminiert“ worden. Die Welt sei jetzt ein deutlich sicherer Ort, sagte Trump in Washington.

Auch drei seiner Kinder habe er bei der Sprengung mit in den Tod gerissen. Außerdem seien von den US-Spezialkräften mehrere Komplizen von al-Baghdadi bei der Mission getötet worden. US-Soldaten sollen bei dem Einsatz nicht ums Leben gekommen sein, so der US-Präsident weiter.