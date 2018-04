Trotz Vollzeitsjob weniger als 2.000 Euro brutto monatlich

Rund 3,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland verdienen weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. Das hat das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage der Linken bekanntgegeben. Das entspricht insgesamt einem Anteil von fast 18 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten, wie die Webseite „Tagesschau.de“ berichtet.

Demnach ist der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit einem Bruttoverdienst von weniger als 2.000 Euro in den östlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (36,7%), Sachsen (34,3%) und Thüringen (34,1%) am höchsten. In Baden-Württemberg ist der Anteil mit 12,4% am niedrigsten.