Trier: Vier Tote, mehrere Verletzte

In Trier hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in einer Fußgängerzone zahlreiche Menschen angefahren – es gab Tote und Verletzte.

Nach Polizei-Angaben wurden mindestens vier Menschen getötet, mehr als ein Dutzend zum Teil schwer verletzt. Unter den Todesopfern ist auch ein Kleinkind.

Der Fahrer des Geländewagens, ein 51-jähriger Deutscher, wurde wenige Minuten danach von der Polizei gestoppt und festgenommen.

Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund liegen nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vor, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an.