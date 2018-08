Trauer um Soul-Sängerin: Aretha Franklin ist tot

Die US-Soul-Musikerin Aretha Franklin ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in Detroit, teilte eine Sprecherin mit. Die auch „First Lady of Soul“ oder „Queen of Soul“ genannte Sängerin, Songwriterin und Pianistin war eine der weltweit erfolgreichsten Musikerinnen und auch in Deutschland regelmäßig in den Charts vertreten, beispielsweise mit Titeln wie „I say a little Prayer“, „Spanish Harlem“ oder „I knew you were waiting“.

Der von ihr neu aufgenommene Titel „Respect“ wurde in den 1960er Jahren zur Hymne der afroamerikanischen Befreiungs- und der Frauenbewegung. 1987 wurde Franklin als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Musikzeitschrift Rolling Stone kürte sie 2010 zur besten Sängerin aller Zeiten.