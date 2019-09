Trauer um Modefotograf: Peter Lindbergh ist tot

Der deutsche Modefotograf und Filmemacher Peter Lindbergh ist tot. Er sei bereits am Dienstag im Alter von 74 Jahren gestorben, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung auf dem Instagram-Account des Fotografen.

Lindbergh galt als einer der berühmtesten Modefotografen der Welt. Er arbeitete für zahlreiche internationale Modemagazine. Bekannt wurde er unter anderem für seine meist schwarzweißen Fotografien. Unter anderem machte er Porträts von Madonna, Catherine Deneuve sowie Cate Blanchett.

Lindbergh drehte in seiner Karriere auch mehrere Filme, unter anderem den Dokumentarfilm „Models – The Film“, der 1991 erschien.