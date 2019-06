Trauer um „Alf“-Star Max Wright

In den 1980er-Jahren war die Sitcom „Alf“ eine der erfolgreichsten Comedy-Serien – auch in Deutschland. Nun ist mit Max Wright, dem „Willie“ Tanner der Kultserie, einer der Hauptdarsteller mit 75 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler starb in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles, berichtet das üblicherweise gut informierte US-Promiportal TMZ unter Berufung auf die Familie des Schauspielers. In der Serie spielte er das Familienoberhaupt William „Willie“ Tanner, der den gestrandeten Außerirdischen „Alf“ bei sich aufnimmt.

Die Serie wurde von 1986 bis 1990 in vier Staffeln ausgestrahlt. Weitere Rollen spielte Wright unter anderem in der Serie „Die Spezialisten unterwegs“ sowie in der ersten und zweiten Staffel der Sitcom „Friends“.