Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot. Die weltberühmte Sopranistin starb am Samstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in ihrer Geburtsstadt Barcelona. Seit Jahren litt die Starsopranistin an gesundheitlichen Problemen.

Die Operndiva trat in ihrer Karriere mehr als 4.000 Mal auf. Bei den Olympischen Sommerspielen 1992 sang sie an der Seite mit dem früheren Queen-Sänger Freddie Mercury.