Tragen einer Maske ab heute Pflicht

Ab dem heutigen Montag gilt in vielen Bundesländern Deutschlands wegen Covid-19 eine Maskenpflicht. Das Tragen einer Maske ist ab heute in den meisten Ländern beim Einkaufen in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Pflicht. Kleine Kinder sind von der Masken-Tragepflicht ausgenommen.



Mit dem Mund-Nase-Schutz soll die Gefahr einer Corona-Ansteckung bundesweit eingedämmt werden. Alternativ zu einem Mund-Nase-Schutz können von den Bürgern auch Schals oder Tücher verwendet werden. Bei Verstößen muss mit teils saftigen Geldbußen gerechnet werden.

Wo Masken getragen werden müssen, welche Regelung gilt in welchem Bundesland finden Sie in einer kompakten Zusammenfassung bei „tagesschau.de„.