Toter bei Explosion an Bahnsteig

Auf einem S-Bahnhof in Halle (Saale) ist am Samstagabend ein Mann bei der Explosion eines Fahrkartenautomaten ums Leben gekommen. Ein Lokführer hatte den Mann gegen 22 Uhr leblos etwa drei Meter neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten gefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Rettungssanitäter versuchten, den jungen Mann noch am Tatort zu reanimieren – er starb allerdings gegen 23:30 Uhr in einem nahe gelegenen Krankenhaus. Durch die Explosion war die Tür des Automaten bis auf den gegenüberliegenden Bahnsteig geschleudert worden.

Es war zunächst unklar, ob der Verstorbene ein unbeteiligtes Opfer ist oder als Täter der Herbeiführung der Sprengstoffexplosion in Betracht kommt. Bei der Absuche des Tatortnahbereichs setzte die Bundespolizei unter anderem einen Hubschrauber und einen Entschärferdienst ein.