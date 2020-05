Toten Hosen Tour abgesagt

Die Toten Hosen haben ihre „Alles ohne Strom“-Tournee 2020 abgesagt. Die Tour werde „nicht verschoben, sondern fällt leider komplett aus“, teilte die Band auf Facebook mit.

Ein Verschiebung der Tour ins nächste Jahr sei an „organisatorischen Problemen“ gescheitert, heißt es in dem Post weiter. Die Enttäuschung über diese Erkenntnis sei riesengroß, schreiben die Toten Hosen.

Die Erstattung der Eintrittspreise beginnt aus technischen Gründen erst am 15. Juni 2020 (in der Schweiz und Österreich am 30.6.2020) und zwar ausschließlich über die Stellen, wo die Tickets gekauft wurden.