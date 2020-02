In Hanau hat es am späten Montagabend mehrere Tote durch Schüsse gegeben. In Shisha-Bars der südhessischen Stadt sind mindestens neun Menschen erschossen worden. Weitere Personen wurden durch Schüsse schwer verletzt.

Zwei weitere Tote fand die Polizei Stunden später in einer Wohnung. Bei einer der beiden Leichen dürfte es sich um hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter handeln.

Was genau in Hanau passierte ist, ist noch unklar. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.