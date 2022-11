Explosion in Istanbuler Innenstadt, in der beliebten Einkaufsstraße Istiklal Caddesi, fordert am Sonntag mindestens sechs Menschenleben. Über 50 Personen wurden teils schwer verletzt. Die Hintergründe zur Ursache der Explosion in der City von Istanbul sind noch unbekannt. Laut Medienberichten soll die Explosion durch einen Bombe verursacht worden sein.