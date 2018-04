Toronto: Auto fährt in Fußgänger – Tote und Verletzte

In der kanadischen Millionenmetropole Toronto ist am Montag gegen 13:30 Uhr (Ortszeit) ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt. Der Fahrer eines Lieferwagens war an einer belebten Kreuzung in eine Gruppe Fußgänger gefahren und habe absichtlich gehandelt. Dies teilte die Polizei mit.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Der Vorfall ereignete sich im zu dieser Tageszeit sehr belebten Stadtteil North York, in der Yonge Street südlich der Finch Avenue.