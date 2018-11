Torfestival bei Paderborn gegen Kiel

Paderborn rettet turbulentes Remis gegen Kiel: Zum Auftakt des 13. Spieltags in der zweiten Fußball-Liga haben sich der SC Paderborn und Holstein Kiel eine über weite Strecken spektakuläre Tor-Parade geliefert und sich schließlich 4:4 getrennt. Paderborns Babacar Gueye machte in der 1. Minute den Auftakt, Kingsley Schindler glich fünf Minuten später aus. Weitere drei Minuten darauf, in der 9. Minute, kam Paderborns Philipp Klement mit dem erneuten Führungstreffer. Danach passierte lange nichts, Ben Zolinski erhöhte in der 41. Minute für die Gastgeber in NRW.

Ab der 71. Minute ging es wieder los: Janni-Luca Serra mit dem Anschlusstreffer für Kiel, drei Minuten später sogar der Ausgleich durch Alexander Mühling (74.). In der 80. Minute ging Kiel sogar nach einem Elfmeter-Tor von Kingsley Schindler erstmals in diesem Spiel in Führung, Ben Zolinski glich in der 90. Minute aber erneut aus.

Die parallel am Freitagabend ausgetragene Partie konnte da nicht mithalten. Der SV Sandhausen und MSV Duisburg trennten sich 0:0.