Top-Stürmer Luka Jovic wechselt zu Real Madrid

Top-Stürmer Luka Jovic verlässt Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Torjäger wechselt nach Spanien zu Real Madrid.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird in Zukunft auf die Dienste ihres Torjägers Luka Jovic verzichten müssen. Der serbische Nationalspieler wechselt „vorbehaltlich des positiven Verlaufs des noch ausstehenden Medizinchecks“ zur neuen Saison zu den Königlichen, teilten die Hessen auf ihrer Webseite mit.

Der 21-Jährige wird bei den Spaniern einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, heißt es weiter. „Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns“, wird Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Jovic kam im Sommer 2017 auf Leihbasis vom SL Benfica in die Mainmetropole. In der vergangenen Saison traf er in 32 Bundesligaspielen stolze 17 Mal. Zudem erzielte der 1,81 Meter große Topscorer zehn Treffer in 14 Europa-League-Spielen und war damit der zweitbeste Torschütze in diesem Wettbewerb hinter Olivier Giroud vom EL-Sieger FC Chelsea.