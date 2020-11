Top 7-Städte wachsen weiter

Deutschlands Top 7 Städte haben laut einer Prognose bis 2035 weiterhin Einwohnerzuwächse zu erwarten.

Die neuen “Boomtowns“ heißen Berlin mit einem Wachstum von +6,6 % und Frankfurt a. M. mit +6,2 % mehr Einwohnern, wie aus einer neuen Analyse des Hamburger GEWOS Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung hervorgeht.

Hamburg gewinnt demnach in den kommenden 15 Jahren 4,7 % an Einwohnern hinzu, Köln +4,8 %. In Düsseldorf (+0,9%), Stuttgart (+2,6%) und München (+4,0 %) verläuft das Wachstum zukünftig moderater.