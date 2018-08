Tödlicher Sturz aus Hängematte

In Österreich ist ein 42 Jahre alter Mann tödlich verunglückt, als er aus großer Höhe mit seiner Hängematte zu Boden stürzte. Das tragische Unglück ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Steiermark.

Wie die Polizei mitteilte, baute der 42-Jährige vor rund einem Jahr eine elektrisch betriebene Hängematten-Konstruktion. Dazu hatte er die Hängematte an einem elektrischen Seilzug befestigt und konnte sich so auf eine Höhe von rund sieben bis acht Meter selbst hochheben lassen. Der Seilzug wiederum war an einem höhergelegenen Balken befestigt.

Am frühen Samstagnachmittag dürfte sich der Balken, an dem der Seilzug befestigt war, aus der Verankerung gelöst haben. Der Mann stürzte mit der Hängematte aus unbekannter Höhe zu Boden und wurde dort vom herabfallenden Balken getroffen. Dabei erlitt er tödliche Kopfverletzungen.