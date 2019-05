Titel-Entscheidung in Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag

Der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga bleibt spannend. An der Tabellenspitze entscheidet sich erst am letzten Spieltag zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund die Meisterschaft.

Am vorletzten Spieltag kamen die Bayern nicht über ein 0:0-Unentschieden bei RB Leipzig hinaus. Gleichzeitig erkämpfte sich der BVB im Titelrennen einen wichtigen 3:2-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. An der Tabellenspitze trennen nund die Münchner und die Dortmunder vor dem letzten Spieltag zwei Punkte. Bayern führt mit 75 Zählern, der BVB kommt auf 73 Zähler.

In Sachen Abstieg ist indes einen Spieltag vor Saisonende alles klar. Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg stehen als Absteiger fest. Der VfB Stuttgart kann weiter hoffen erstklassig zu bleiben, muss aber in die Relegation.

Die Ergebnisse vom Samstag, 33. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen und der FC Schalke 04 trennen sich 1:1. Der 1. FC Nürnberg unterliegt Borussia Mönchengladbach 0:4. Der FC Augsburg verliert gegen Hertha BSC 3:4. 1899 Hoffenheim und Werder Bremen trennen sich 0:1. Hannover 96 schlägt den SC Freiburg 3:0. Das gleiche Ergebnis gab es in der Parte VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg 3:0.

Am Sonntag steht noch eine Begegnung auf dem Programm. Eintracht Frankfurt spielt wegen des EL-Rückspiels erst einen Tag später gegen den FSV Mainz 05.