Timo Werner kann nicht mit zur WM in Katar

Fußball-Nationalspieler Timo Werner fällt für die in wenigen Wochen beginnende WM-Endrunde 2022 in Katar aus. Der 26-jährige Stürmer von RB Leipzig hat sich „eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen und fällt mit Riss des Syndesmosebandes für den Rest des Jahres aus„.



„Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die Weltmeisterschaft verpasst, die er unbedingt spielen wollte. Aber vor allem für die Mannschaft ist Timos Ausfall ein herber Verlust„, wird Bundestrainer Hansi Flick auf der Webseite des DFB zitiert.