Die US-amerikanische Zeitung „New York Times“ widmet ihre Titelseite am Sonntag, 24. Mai 2020, den Corona-Opfern in den USA. Die Überschrift lautet: „U.S. Deaths near 100,000, an incalculable loss“.

In einer Unterüberschrift heißt es dann weiter: „Es sind nicht nur Namen auf einer Liste. Sie waren wir.“ In sechs Spalten werden dann auf der Titelseite die Namen und einige Worte aus veröffentlichten Nachrufen von 1.000 Verstorbenen abgedruckt.