In Thüringen haben am Sonntagmorgen um 8 Uhr die Wahllokale für die Landtagswahlen geöffnet. Mehr als 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, bis 18 Uhr ihre Stimme abzugeben. Dabei will die rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung der Linkspartei ihre Mehrheit verteidigen.

Die Linke könnte mit bis zu 30 Prozent vor der CDU stärkste Kraft werden. Laut Umfragen kann von einem Erstarken der AfD ausgegangen werden.