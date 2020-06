Thüringen: Keine Kontaktverbote

Das Bundesland Thüringen beendet die Corona-Kontaktbeschränkungen am Samstag, 13. Juni 2020 zugunsten von Empfehlungen. Das hat das Kabinett in Erfurt am Dienstag beschlossen.

In einer aktuellen Thüringer Verordnung zur Neuordnung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 9. Juni heißt es unter anderem: „Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen möglichst gering zu halten.“

Und weiter: „Es wird empfohlen“, sich nur mit Personen des eigenen oder einem weiteren Haushalt, „oder mit nicht mehr als zehn sonstigen Personen aufzuhalten und den Personenkreis, zu dem physisch-sozialer Kontakt besteht, möglichst konstant zu halten.“

Allerdings bleibt eine Pflicht zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung in Fahrzeugen des öffentlichen Personenverkehrs und in Geschäften mit Publikumsverkehr weiter bestehen.

Wo immer möglich und zumutbar, ist auch weiterhin ein Mindestabstand von wenigstens 1,5 Meter einzuhalten. Dies gilt nicht für Angehörige des eigenen Haushalts und Angehörige eines weiteren Haushalts.