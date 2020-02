Thüringen: FDP will Neuwahlen

Nach gerademal einem Tag im Amt hat der neue Ministerpräsident von Thüringen, Thomas Kemmerich (FDP) angekündigt, dass es Neuwahlen geben soll. Kritik und Druck auf den FDP-Mann Kemmerich waren seit gestern immens, weil er sich mit den Stimmen der AfD überraschend ins Amt hatte wählen lassen.

„Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen um damit den Makel durch die Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen“, kündigte der Thüringer Regierungschef in Erfurt in einem Pressestatement an.

Kanzlerin Merkel: „Schlechter Tag für die Demokratie“

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich derzeit bei einem Staatsbesuch in Südafrika aufhält, hatte zuvor mit deutlichen Worten gefordert, dass die Wahl von Kemmerich rückgängig gemacht werde müsse. Der Vorgang sei unverzeihlich „und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss … Es war ein schlechter Tag für die Demokratie“, so die Kanzlerin.

Ganz Deutschland hatte gestern in den Thüringer Landtag geblickt. Nachdem der bisher amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei weder im ersten noch im zweiten Wahlgang gewählt worden war, ging Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang ins Rennen.

Das Wahlergebnis zugunsten des FDP-Landesvorsitzenden war denkbar knapp. Von den 90 Stimmen entfielen bei einer Enthaltung 45 auf Kemmerich. Ramelow erhielt 44 Stimmen, der AfD-Kandidat null Stimmen. Die AfD-Fraktion hatte ihren eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang fallengelassen und zusammen mit der CDU dem FDP-Kandidaten Kemmerich überraschend zur Mehrheit verholfen.