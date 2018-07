Thomas siegt in Alpe d’Huez und baut Führung aus

Nach seinem gestrigen Gewinn der elften Etappe der 105. Tour de France hat Geraint Thomas auch die zwölfte Etappe des Radklassikers für sich entschieden. Bei der spektakulären Etappe von St. Maurice zur Bergankunft in L’Alpe d’Huez siegte der Waliser vom Team Sky im Sprint vor dem Niederländer Tom Dumoulin (Sunweb), dem Franzosen Romain Bardet (Team AG2R) und Titelverteidiger Chris Froome (Team Sky).

Mit dem Prestigesieg in L’Alpe d’Huez konnte Thomas seine Gesamtführung weiter ausbauen. In der Gesamtwertung liegt er nun 1:39 Minuten vor Sky-Kapitän Froome. Dritter ist Dumouli (plus 1:50 Minuten).