„The Voice of Germany“: Natia Todua gewinnt 7. TVOG-Staffel

Natia Todua aus Georgien hat die Castingshow „The Voice of Germany“ gewonnen. Im TVOG-Live-Finale am Sonntagabend sicherte sich das 21-jährige Au-Pair-Mädchen einen klaren Sieg in der 7. Staffel vor Benedikt Köstler (17), Anna Heimrath (20) und BB Thomaz (33). Die Gewinnerin mit der ihrer außergewöhnlichen Stimme konnte im Finale mehr als die Hälfte der Zuschauerstimmen holen. Todua holte zugleich den ersten Sieg für Team von Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber. „Das ist eine große Überraschung für mich und ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich bin einfach dankbar“, sagte Todua nach ihrem Sieg.

Im von Sat.1 übertragenen TVOG-Finale traten die Finalisten jeweils einmal mit ihrem Coach auf und haben einen Song solo gesungen. Als Höhepunkt performte jedes Talent mit einem internationalen Top-Act. Rita Ora, Beth Ditto, Kelly Clarkson und James Blunt unterstützen die Finalteilnehmer. Per Telefon- und SMS-Voting stimmen die Zuschauer ab wer „The Voice of Germany“ 2017 wird.