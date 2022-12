Tragikkomödie Favorit bei Golden Globes

Nun ist es raus: Die Nominierungen für die 80. Golden Globe Awards wurden bekannt gegeben. In 27 Kategorien können sich Nominierte Hoffnungen auf eine Auszeichnug des Verbandes machen. Die Golden Globe werden dann in gut vier Wochen, am Dienstag, 10. Januar 2023 verliehen.



Die Tragikkomödie „The Banshees of Inisherin“ geht mit acht Nominierungen als Favorit in das Rennen um die begehrten Preise. Auch die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“, die Hollywood-Satire „Babylon“ und das Drama „The Fabelmans“ können auf mehrere Preise hoffen.