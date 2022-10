Die Tester des ADAC untersuchten 50 Rastplätze quer durch Deutschland im Juni und Juli 2022. Das Ergebnis: Mehr als jede fünfte Rastplatz ist im Test mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ durchgefallen, nur zwei Plätze schnitten mit „sehr gut“ ab.

Beste Rastplätze im Test waren Engelmannsbäke an der A 1 in Niedersachsen und Plater Berg an der A 14 in Mecklenburg-Vorpommern. Am schlechtesten schnitten die in Hessen gelegenen Rastplätze Stadtwald an der A 3 und Brühlgraben an der A 5 ab.