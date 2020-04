Das Tennisturnier in Wimbledon fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Das teilten die Organisatoren des Tennisturniers am Mittwoch mit.

Gespielt werden sollte das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt vom 29. Juni bis 12. Juli.

Die nächste Auflage der Wimbledon Championships wird 2021 vom 28. Juni bis zum 11. Juli 2021 ausgetragen.