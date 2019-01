Tennis-Spielerin Angelique Kerber hat die dritte Runde bei den Australian Open erreicht. Die Wimbledonsiegerin 2018 gewann in Melbourne gegen Brasilianerin Beatriz Haddad Maia nach 1:21 Stunden in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3. Die nächste Gegnerin der Weltranglistenzweiten ist am Freitag die Australierin Kimberly Birrell.