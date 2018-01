Tennis: Kerber fertigt Scharapowa ab

Kerber lässt Scharapowa nicht den Hauch einer Chance und steht im Achtelfinale der Australian Open: Tennis-Spielerin Angelique Kerber hat bei den Australian Open in Melbourne souverän das Achtelfinale erreicht. Die 30-Jährige fertigte die Russin Maria Scharapowa in gut einer Stunde in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3 ab und hat damit hochverdient die nächste Runde erreicht.

Wer Kerbers Gegnerin im Achtelfinale sein wird, wird in der Partie zwischen der Polin Agnieszka Radwanksa und Hsieh Su-Wei aus Taiwan ausgespielt. Die Achtelfinal-Begegnung ist für kommenden Montag angesetzt.