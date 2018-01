Tennis: Angelique Kerber gewinnt in Sydney

Angelique Kerber hat das Tennis-Turnier in Sydney gewonnen. Für Kerber ist es der erste Titel seit den US Open 2016. Bei dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open gewann die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste im Finale gegen Ashleigh Barty aus Australien nach knapp eineinviertel Stunden in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

In der nächsten Woche beginnen die Australian Open 2018. Nach ihrem Triumph in Sydney geht Kerber als aktuell 16. der Weltrangliste in das erste Grand Slam Turnier des Jahres in Melbourne. Vor zwei Jahren gewann Kerber das Turnier in „Down under“.