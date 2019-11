Tempo-10-Zone nicht zulässig

Urteil in Berlin – Tempo-10-Zone laut Gerichtsurteil unzulässig (Az.: OVG 1 B 16.17) – das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat die Anordnung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs mit einer „Tempo-10-Zone“ in Berlin-Mitte aufgehoben. Im Straßenverkehrsrecht gelte der Ausschließlichkeitsgrundsatz, so das OVG.

Der Verkehr dürfe nur durch die in der Straßenverkehrsordnung abgebildeten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie mit den im Verkehrszeichenkatalog dargestellten Varianten geregelt werden, entschieden die Richter.

Einer Auslegung seien daher enge Grenzen gesetzt. Insbesondere könne durch Auslegung kein neues, in den einschlägigen Vorschriften nicht vorgesehenes Vorschriftzeichen eingeführt werden.

Was war passiert?

Das Verwaltungsgericht hatte die Klage eines Anwohners gegen die „Tempo 10-Zone“ abgewiesen. Der Umstand, dass die Straßenverkehrsordnung und der amtliche Verkehrszeichenkatalog nur die Vorschriftszeichen mit Tempo 30-Zone und Tempo 20-Zone vorsehe, stehe der Anordnung einer Tempo 10-Zone nicht entgegen, denn es handele sich nicht um eine abschließende Aufzählung der zulässigen Verkehrszeichen. Das sah das Oberverwaltungsgericht allerdings anders.