Telekom Cup geht an den FC Bayern

Wenige Tage vor dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga hat in Düsseldorf der Telekom Cup 2019 stattgefunden. Neben Gastgeber Fortuna Düsseldorf nahmen auch Meister FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach sowie Hertha BSC Berlin an dem Turnier in der Merkur Spiel-Arena teil.

Gewonnen haben die Bayern. Nach torlosen 45 Minuten im Endspiel siegten die Münchner im Elfmeterschießen mit 4:2. Der deutsche Rekordmeister sicherte sich damit bereits zum fünften Mal den Titel. Veranstaltet wurde das Turnier von der Telekom zum zehnten Mal.