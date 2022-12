Teams für WM-Halbfinale 2022 stehen fest

Die Halbfinalisten bei der Fußball-WM 2022 in Katar stehen fest. Im ersten Halbfinale treffen am Dienstag (13. Dezember) die Teams aus Argentinien und Kroatien aufeinander.



Einen Tag später, am Mittwoch (14. Dezember), kämpfen Titelverteidiger Frankreich und Marokko um den Einzug ins Finale. Mit Marokko steht erstmals eine afrikanische Mannschaft im WM-Halbfinale.