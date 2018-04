Tattoo: Berliner Polizei lehnt Bewerber ab

Die Polizei in Berlin darf Bewerber mit sichtbaren sexistischen Tätowierungen als Mitarbeiter ablehnen. Das Berliner Arbeitsgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eines Bewerbers für den Zentralen Objektschutz der Berliner Polizei zurückgewiesen, der damit die anderweitige Besetzung der Stelle verhindern wollte (Az.: 58 Ga 4429/18). Der Polizeipräsident in Berlin hatte den Bewerber aufgrund einer Tätowierung an seinem Unterarm abgelehnt, die die Göttin Diana mit entblößten Brüsten zeigt.