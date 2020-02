Tarek K.I.Z vor Eminem und BRDigung

Tarek K.I.Z. steht mit „Golem“ auf Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK Entertainment am Freitag mit. „Music To Be Murdered By“ des US-Rappers Eminem folgt auf Rang zwei, „Zeig dich!“ der deutschen Metal-Rockband BRDigung auf Platz 3.

In den Single-Charts steht „Baby“ von Joker Bra & VIZE neu an der Spitze, gefolgt von „Blinding Lights“ des kanadischen Sängers The Weeknd auf dem zweiten Platz. Dahinter befindet sich „Mon Ami“ des Rappers Samra auf dem dritten Rang.