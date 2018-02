Talfahrt an Wall Street: Dow Jones stürzt um Rekordwert

Historischer Fall an der New Yorker Wall Street: Die Sorge vor steigenden Zinsen hat den US-Leitindex Dow Jones zum Start in die Woche um den Rekordwert von zeitweise fast 1.600 Punkten fallen lassen. Damit fiel der Dow an einem Handelstag wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Am Ende des Tages ging die New Yorker Aktienbörse schließlich mit einem Minus von 1.175 Punkte (4,6 %) bei 24.346 Punkten aus dem Handel.

Wenige Stunden später folgte ein massiver Kurseinbruch an der asiatischen Leitbörse in Tokio. Auch die Börsen in Hongkong, China und Australien sackten zum Handelsstart am Dienstag ab. „Schau’n mer mal“ wie es heute an den europäischen Leit-Börsen in Europa wie London, Paris oder in Frankfurt auf dem Aktienmarkt weiter geht. Wie wird der DAX reagieren?