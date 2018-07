Tagessieg: Degenkolb gewinnt 9. Etappe

Der deutsche Radrennprofi John Degenkolb hat die 9. Etappe der 105. Tour de France gewonnen. Der 29-jährige Fahrer vom Trek-Segafredo-Team sicherte sich auf der 156,5 Kilometer langen Strecke von Arras Citadelle nach Roubaixsich den Tagessieg vor den beiden Belgiern Greg van Avermaet (BMC Racing Team) und Yves Lampert (Quick Step Floors).

Greg van Avermaet verteidigte mit seinem zweiten Platz erneut das Gelbe Trikot des Gesamtführenden auch am neunten Tour-Tag. Am Montag ist für die Radler Ruhetag. Am Dienstag geht es dann mit der 10. Etappe von Annecy nach Le Grand-Bornand über eine Strecke von knapp 159 Kilometer weiter.