Tag der Muttersprache: Polizei spricht Sächsisch und Plattdeutsch

Zum Tag der Muttersprache haben einige Polizeistationen ausnahmsweise aufs Hochdeutsche verzichtet. So verbreitete am Mittwoch die Bundespolizeidirektion Pirna Meldungen auf Sächsisch. «Machdeburch is immer eene Reise wert! Kommse mittn Zuch! De Bundespolizei sorcht für Sischerheit», hieß es in einem Tweet, der für eine Zugreise nach Magdeburg warb, auf der die Polizisten für Sicherheiten sorgten.

Die Polizei in Frankfurt am Main twitterte mögliche Reaktionen von Beamten bei einer Verkehrskontrolle: «Ei Gude! Zum Tach der Mudderspraach (#TagDerMuttersprache) fraache mer uns, was de Frankforder nebe #Uffbasse un «Haldemo dei Sabbel!» noch wisse muss, wenner in e Verkehrskontroll kimmt?»

Die Polizei in Schleswig-Holstein berichtete auf Plattdeutsch von einer Familie, die wegen eines fremden Hundes im Haus Alarm schlug: «Een fremmen Koter har sick in een Eenfamilienhuus in #Schlutup briet mookt, loot sick eenfach nich wechpüstern. De Huuskoter wer stiften goon, und de fremde Kooter wiesed sick bannig kratzbürstig. De Familie wuss sick ni anners to hölpen und röp de Gendarmen.»

Auf Vorschlag der Unesco haben die Vereinten Nationen den 21. Februar als Internationalen Tag der Muttersprache ausgerufen. Nach Angaben der deutschen Unesco-Kommission sind von den rund 6000 Sprachen, die heute weltweit gesprochen werden, die Hälfte vom Verschwinden bedroht.